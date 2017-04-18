В июне на реках и каналах Петербурга ограничат движение

Это сделают в целях безопасности в связи с проведением Кубка конфедераций FIFA-2017.

С 1 июня по 4 июля будет ограничено движение парусников, маломерных и прогулочных судов по рекам и каналам Петербурга. Об этом сообщило Министерство транспорта России на своем сайте.

В список с ограниченным движением попали акватории торгового и пассажирского морских портов, а также некоторые участки внутренних водных путей. Исключение сделали лишь для транспортных средств, обслуживающих соревнования, а также судов портового флота.

Аналогичные ограничения на движение введены и для других городах, где в этом году проводится Кубок конфедераций FIFA-2017.