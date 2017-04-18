В Петербурге в аренду сдается 15 % жилой недвижимости

Это следует из исследования, проведенного компанией E3 Investment.

В аренду в Петербурге сдается до 10-15 % от всего объема жилой недвижимости. Как сообщает “БН-Газета”, такие данные получили аналитики компании E3 Investment.

Больше всего сдается жилья класса “эконом” – 60 %. На втором месте класс “комфорт” – 25 %, на третьем бизнес-класс – 10 % и лишь 5 % приходится на элитные квартиры.

По словам генерального директора E3 Investment Игоря Петрова, рентабельность класса “эконом” в последнее время имеет тенденцию к снижению, показывая 8 % доходности в случае договора долгосрочной аренды.