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18 Апрель, 2017


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В Петербурге в аренду сдается 15 % жилой недвижимости

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in: Новости
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Это следует из исследования, проведенного компанией E3 Investment.

Диаграмма
Фото: pixabay.com

В аренду в Петербурге сдается до 10-15 % от всего объема жилой недвижимости. Как сообщает “БН-Газета”, такие данные получили аналитики компании E3 Investment.

Больше всего сдается жилья класса “эконом” – 60 %. На втором месте класс “комфорт” – 25 %, на третьем бизнес-класс – 10 % и лишь 5 % приходится на элитные квартиры.

По словам генерального директора E3 Investment Игоря Петрова, рентабельность класса “эконом” в последнее время имеет тенденцию к снижению, показывая 8 % доходности в случае договора долгосрочной аренды.

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