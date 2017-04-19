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19 Апрель, 2017


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В ведение Ленобласти перейдет 126 км федеральных дорог

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in: Новости
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Передача дорожных участков связана со строительством новых трасс.

Дороги
Фото: pixabay.com

Некоторые участки дорог, находящиеся на федеральном балансе, могут быть переданы Ленобласти. Как сообщает “Коммерсант.ru”, это может произойти из-за строительства новых трасс.

Порядка 126 км федеральных участков по своим показателям уже соответствуют автодорогам общего пользования регионального и местного значения.

К их числу относятся участки таких трасс, как А-181 “Скандинавия”, А-180 “Нарва”, Р-21 “Кола” и ряд других. До настоящего момента они находились в ведении “Управления федеральных дорог “Северо-Запад”.

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