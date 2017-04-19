В ведение Ленобласти перейдет 126 км федеральных дорог

Передача дорожных участков связана со строительством новых трасс.

Некоторые участки дорог, находящиеся на федеральном балансе, могут быть переданы Ленобласти. Как сообщает “Коммерсант.ru”, это может произойти из-за строительства новых трасс.

Порядка 126 км федеральных участков по своим показателям уже соответствуют автодорогам общего пользования регионального и местного значения.

К их числу относятся участки таких трасс, как А-181 “Скандинавия”, А-180 “Нарва”, Р-21 “Кола” и ряд других. До настоящего момента они находились в ведении “Управления федеральных дорог “Северо-Запад”.