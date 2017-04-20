Сокращен срок получения разрешения на строительство

Теперь от запроса градостроительного плана земельного участка до разрешения проходит всего три месяца.

Смольный сократил срок получения разрешения на строительство с 212 до 90 дней. Об этом, по информации “Фонтанки”, заявила замглавы администрации губернатора Петербурга Юлия Лудинова во время Конгресса по строительству IBC, проходившего в “Экспофоруме”.

При этом Лудинова отметила, что основные услуги сейчас можно оперативно получить электронным способом через Единую информационную систему строительного комплекса. Как сообщает издание, в 2016 году Петербург занимал четвертое место в рейтинге жилищного строительства Росстата, а Ленобласть – девятое.