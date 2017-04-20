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20 Апрель, 2017


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Городской велопрокат приступил к тестированию нового оборудования

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in: Новости
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Система отечественного производства обладает улучшенными характеристиками по сравнению с использовавшейся ранее.

Велосипед
Фото: pixabay.com

Сеть “Велогород” начала проверку работы нового оборудования в Петербурге. Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, тестирование затронет вновь установленные конструкции, программное обеспечение и велосипеды.

К числу новшеств устанавливаемого оборудования улучшенные контроллеры заряда аккумулятора и управления замками, 3G-модемы, замки с антивандальными датчиками, устойчивые к климатическим изменениям конструкции.

Вместо велосипедов чешского производства, использовавшихся ранее, будут использоваться отечественные транспортные средства. Они обладают высокими ходовыми характеристиками, надежными и легкими алюминиевыми рамами, интегрированными акселерометрами, а также датчиками ГЛОНАСС/GPS.

Первые станции “Велогорода” с новым оборудованием установлены на Манежной площади и углу улиц Белинского и Моховой. Еще 45 станций должны появиться до 20 мая в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

Желающие проверить работу новых велостанций могут записаться в группу волонтеров-тестировщиков в паблике городского общественного проката “Велогород” в соцсети “ВКонтакте”.

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