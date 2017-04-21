Транспорт в Невском районе изменит маршрут

С 22 по 24 апреля из-за ремонтных работ автобусы и троллейбусы будут ходить по другим улицам.

Автобусы в Невском районе изменят трассы в связи с прокладкой теплосети.

С 22 апреля до 06:00 24 апреля 2017 года, в связи с проведением работ по прокладке тепловой сети на бульваре Красных Зорь (по нечётной стороне от улицы Бабушкина до улицы Седова), вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов №№ 95, 97, 157.

Автобусы направлены:

— маршрут № 95: от конечной остановки «Рощинская улица» по действующей трассе до улицы Бабушкина, далее по Ивановской улице, проезду вдоль Невского путепровода, Белевскому проспекту, бульвару Красных Зорь, улице Седова и далее по действующей трассе до конечной остановки «Проспект Александровской Фермы» (в обратном направлении по действующей трассе без изменений);

— маршрут № 97: от конечной остановки «Троицкое поле» по действующей трассе до улицы Бабушкина, далее по Ивановской улице, улице Седова, улице Полярников и далее по действующей трассе до конечной остановки «Улица Коллонтай» (в обратном направлении по действующей трассе без изменений);

— маршрут № 157: от конечной остановки «Станция метро «Ломоносовская» по улице Бабушкина, Ивановской улице, проезду вдоль Невского путепровода, Белевскому проспекту, бульвару Красных Зорь, улице Седова и далее по действующей трассе до конечной остановки «Малая Балканская улица» (в обратном направлении по действующей трассе без изменений).

Работы на проспекте Большевиков изменят трассы троллейбусов.

22 и 23 апреля 2017 года, в связи с ремонтом подземных коммуникаций на проспекте Большевиков (у Народной улицы), вносятся изменения в трассы троллейбусных маршрутов №№ 14, 27, 28.

Троллейбусы направлены:

— маршрут № 14: от конечной остановки «Проспект Солидарности» по улице Подвойского, проспекту Большевиков, улице Коллонтай, Дальневосточному проспекту, Новочеркасскому проспекту, Таллинской улице, улице Стахановцев, Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, проспекту Обуховской Обороны (обратно: по проспекту Обуховской Обороны, Синопской набережной, Херсонской улице, улице Александра Невского, мосту Александра Невского, Заневскому проспекту, Новочеркасскому проспекту), улице Профессора Качалова, улице 2-й Луч, улице Книпович, улице Седова, улице Полярников, улице Бабушкина (обратно: по улице Бабушкина, Ивановской улице, улице Седова) до конечной остановки «Метро „Ломоносовская“»;

— маршрут № 27: от конечной остановки «Улица Васи Алексеева» по улице Васи Алексеева, проспекту Стачек, улице Зины Портновой, Ленинскому проспекту, улице Типанова, проспекту Славы, Ивановской улице, улице Бабушкина, бульвару Красных Зорь, улице Седова, улице Полярников, улице Бабушкина (обратно: по улице Бабушкина, Ивановской улице) до конечной остановки «Метро „Ломоносовская“»;

— маршрут № 28: движение временно закрыто.

Информация предоставлена комитетом по транспорту Санкт-Петербурга.