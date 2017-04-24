Велосипедисты открыли сезон

Традицию не нарушили, несмотря на то, что ГИБДД в этом году не поддержала акцию.

Открытие велосезонов в Петербурге проводится с 1997 года. Если раньше колонну велосипедистов от Рощино до города сопровождала ГИБДД, то в этот раз организованного шествия не состоялось. Как сообщает “Фонтанка”, велосипедисты уехали 23 апреля с Финляндского вокзала на электричке “Велосипедная стрела” в Рощино. А оттуда большинство просто разъехалось по своим маршрутам.

Большой колонны с сопровождением в этот раз не было, поскольку ГИБДД посчитало, что это угрожает безопасности движения. Но формально участников открытия сезона поддержали другие выехавшие в городе и области велосипедисты постами в соцсетях с хэштегом #велооткрытиюбыть.

Добавим, что по данным комитета по развитию транспорта и инфраструктуры, этой весной и летом для велосипедистов в Петербурге должно быть создано 9 новых велодорожек общей протяженностью более 40 км. Их проектирование планируется провести в мае, а строительство – в июле 2017 года.