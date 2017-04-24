24 Апрель, 2017


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Судебный квартал могут построить по упрощенной схеме

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in: Новости
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Подряд на строительство перешел к ФГУП “Ремонтно-строительное управление”.

Кран
Фото: pixabay.com

Генподрядчик ФГУП “Строительное объединение” пытался выбрать субподрядчиков для строительства Судебного квартала на набережной Малой Невы через конкурс, но безуспешно. Результаты конкурса отменила ФАС. Как сообщают “Ведомости”, новый конкурс генподрядчик проводить не стал, и передал подряд  ФГУП “Ремонтно-строительное управление”.

По мнению экспертов, право не проводить нового конкурса генподрядчик имел, поскольку не является госзаказчиком. В результате схема организации строительства Судебного квартала упростилась. При этом оба предприятия, которые должны им заняться, находятся в ведении Управления делами президента.

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