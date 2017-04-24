Судебный квартал могут построить по упрощенной схеме

Подряд на строительство перешел к ФГУП “Ремонтно-строительное управление”.

Генподрядчик ФГУП “Строительное объединение” пытался выбрать субподрядчиков для строительства Судебного квартала на набережной Малой Невы через конкурс, но безуспешно. Результаты конкурса отменила ФАС. Как сообщают “Ведомости”, новый конкурс генподрядчик проводить не стал, и передал подряд ФГУП “Ремонтно-строительное управление”.

По мнению экспертов, право не проводить нового конкурса генподрядчик имел, поскольку не является госзаказчиком. В результате схема организации строительства Судебного квартала упростилась. При этом оба предприятия, которые должны им заняться, находятся в ведении Управления делами президента.