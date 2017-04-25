Крышу на стадионе “Зенита” отремонтируют к 7 мая

Раздвижная конструкция крыши арены должна заработать к матчу с “Тереком” .

Работу раздвижной крыши восстановят к 7 мая. В этот день пройдет домашний матч “Зенита” с “Тереком”. Как сообщает “Коммерсант.ru”, это лишь одна из задач, которые поставлены перед отвечающими за стадион организациями.

Во время первого матча на арене очевидцы заметили, что газон поля в недостаточно хорошем состоянии. Привести его в надлежащий вид планируется к Кубку конфедераций, который пройдет в Петербурге с 17 июня по 2 июля.