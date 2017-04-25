Минтранс РФ не будет полностью перекрывать движение по водным артериям городов-участников футбольных соревнований

Министерство транспорта России не принимало нормативно-правовых документов о полном перекрытии водных путей на время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

На сайте ведомства сообщается, что на время спортивных соревнований для ограничения движения по рекам и каналам принимающих футбольные матчи городов будут приняты только те меры, которые будут действительно необходимы для обеспечения безопасности. Полностью перекрывать движение не планируется.

В качестве примера приводится Саммит “Группы двадцати” в 2013 году. Тогда в Петербурге на неделю закрывалась часть акватории у “Дворца конгрессов”, а частные, маломерные и спортивные суда не должны были выходить в акваторию Финского залива без специального разрешения.

Также на сайте Минтранса РФ упоминается о том, что проект приказа для установления ограничений проходит процедуру общественных обсуждений, в которой могут участвовать все организации и граждане.

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