Свыше 10 млрд рублей внебюджетных инвестиций потрачено на социальную инфраструктуру Петербурга

Об этом заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в ежегодном отчете Законодательному собранию.

Более 10 млрд рублей внебюджетных средств было вложено в инфраструктуру города. Такую цифру привел губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, выступая перед депутатами ЗакСа.

Как сообщает “Петербургский дневник”, в отчете главы региона фигурирует 21 социальный объект, построенный за счет внебюджетного финансирования, и 26 объектов, построенных на бюджетные средства.

В свою очередь, город упростил процедуру передачи детсадов, школ и поликлиник в собственность города. Ожидается, что в этом году в Петербурге будет введено еще 66 соцучреждений, из которых 23 будет построено разными инвесторами.