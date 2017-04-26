26 Апрель, 2017


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Свыше 10 млрд рублей внебюджетных инвестиций потрачено на социальную инфраструктуру Петербурга

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in: Новости
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Об этом заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в ежегодном отчете Законодательному собранию.

Более 10 млрд рублей внебюджетных средств было вложено в инфраструктуру города. Такую цифру привел губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, выступая перед депутатами ЗакСа.

Как сообщает “Петербургский дневник”, в отчете главы региона фигурирует 21 социальный объект, построенный за счет внебюджетного финансирования, и 26 объектов, построенных на бюджетные средства.

В свою очередь, город упростил процедуру передачи детсадов, школ и поликлиник в собственность города. Ожидается, что в этом году в Петербурге будет введено еще 66 соцучреждений, из которых 23 будет построено разными инвесторами.

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