26 Апрель, 2017


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Смольный сохранит планы на строительство 15-20 станций метро

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in: Новости
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Учитывая важность метрополитена, эти объекты будут строиться в любом случае.

Красный поезд метро
Фото: Владислав Шаталов

Вне зависимости от того, как будет развиваться подземное строительство в Петербурге, 15-20 станций метро будут продолжать возводиться. Об этом губернатор Петербурга заявил в отчете Законодательному собранию.

Как сообщает “Петербургский дневник”, Георгий Полтавченко подчеркнул, что метро для правительства Петербурга — это единственная зона “безусловного бюджетного инвестирования в транспортную инфраструктуру.

Одновременно метрополитен города будет продолжать обновление подвижного состава. Так, в 2105 году подземка получила 36 новых вагонов, в 2016 — 72, а в 2017 году к выходу на линии будет готово 144 новых вагона.

Исследование микрорайона
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