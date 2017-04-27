Открылась развязка на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта

Теперь от аэропорта “Пулково” до Крестовского острова можно добраться в течение получаса.

В Петербурге запустили автомобильное движение по развязке на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. Как сообщает “Деловой Петербург”, теперь гостям города понадобится всего 24 минуты, чтобы доехать от аэропорта “Пулково” до Крестовского острова.

Благодаря новому сооружению быстрее можно будет добраться и в другие части города. В перспективе планируется достроить к развязке 21 съезд и пять подземных пешеходных переходов. Общая стоимость строительных работ оценивается в 11,78 млрд рублей.