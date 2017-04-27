Застройщики cмогут не согласовывать внешний вид зданий до получения градплана

Это позволит быстрее приступать к возведению домов.

Внешний вид здания до получения градплана застройщики теперь cмогут не согласовывать. Такое право им дал горсуд. Это дает возможность быстрее приступать к строительству. Однако решение еще не вступило в силу и у Смольного есть время его обжаловать.

Как сообщает “Фонтанка”, закон об обязательном согласовании внешнего вида зданий с комитетом по градостроительству и архитектуре был принят в 2015 году. Требования закона специалисты не раз оценивали как избыточные и усложнявшие деятельность застройщиков.

Одновременно юристы считают, что допущенная судом отмена согласования не отразится на архитектурном облике Петербурга. В законах города полномочия по контролю за внешним видом зданий уже прописаны.