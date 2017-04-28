28 Апрель, 2017


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Недвижимость Петербурга оценят заново

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in: Новости
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В 2018 году на территории региона будет проведена кадастровая оценка всех объектов недвижимости и земельных участков.

Приказ о проведении кадастровой оценки издал комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга. В рамках работ, намеченных на следующий год, планируется оценить все объекты недвижимости и земельные участки.

Сейчас КИО должен обработать информацию по планируемым мероприятиям. Чтобы получить ее, СПб ГБУ “Городское управление кадастровой оценки” принимает декларации о характеристиках объектов от их правообладателей.

Оценка кадастровой стоимости имеет важное значение, так как влияет на платежи по земельному налогу. Последняя кадастровая оценка в Петербурге затронула 2,5 млн помещений и земельных участков площадью 84,5 тыс. га.

Исследование микрорайона
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