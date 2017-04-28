К формату электронных документов разрабатываются единые требования

Проект приказа подготовлен Минстроем России совместно с Главгосэкспертизой.
Единые требования должны будут предъявляться к формату электронных документов, которые предоставляются для проведения госэкспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости.
Как сообщили в ФАУ “Главгосэкспертиза России”, единые требования позволят упростить сбор и обработку необходимой информации о проектах. В свою очередь, это может ускорить начало строительных работ и повысить их качество.