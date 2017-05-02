Два моста разведут в ночь на среду

Переправы через Большую Невку будут недоступны для движения в течение трех часов.

Гренадерский и Сампсониевский мосты планируется развести в ночь со 2-го на 3-е мая. Как сообщают в ГУП “Мостотрест”, переправы будут недоступны для пешеходов и автомобилистов с 01:30 до 04:30.

Поскольку Тучков мост сейчас также закрыт для движения, автомобилистам необходимо заранее обдумывать свой маршрут для движения по Васильевскому острову и Петроградской стороне.

Напомним, что в праздничные дни власти города планируют оставлять мосты сведенными круглые сутки. Так, в ночь на 10 мая все переправы в городе должны работать без перерывов на разводку.