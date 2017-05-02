Для болельщиков матча “Зенит” – “Терек” откроют Яхтенный мост

Пешеходная переправа станет новым маршрутом для желающих добраться до “Санкт-Петербург Арены”.

7 мая для тех, кто собирается пойти на футбольный матч “Зенит” – “Терек” впервые откроют Яхтенный мост. Как сообщили в пресс-службе Смольного, автовладельцы смогут припарковать автомобиль недалеко от переправы, а затем пройти по ней пешком к стадиону “Санкт-Петербург Арена”. Передвигаться по мосту смогут и болельщики, прибывшие на общественном транспорте.

Так, специально для обслуживания пешеходного моста будут работать трамвайные маршруты №19 (Лахтинский разлив – ст. м. «Старая деревня») и №48 (Лахтинский разлив – ст. м. «Черная речка»). Интервал движения трамваев составит 7-10 минут. Яхтенный мост послужит как для прибывающих на футбольный матч, так и для покидающих стадион после окончания игры.

Сейчас на Яхтенном мосту заканчиваются работы по укладке асфальта, испытания переправы под нагрузкой, монтаж системы электроснабжения и покраска металлоконструкций пролетных строений и железобетонных опор. К воскресенью все работы по подготовке переправы к эксплуатации будут полностью завершены.