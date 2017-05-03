03 Май, 2017


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Над проектом судебного квартала будут работать предприятия с доступом к гостайне

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in: Новости
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Компании смогут претендовать на разработку проектной документации в рамках закрытого конкурса.

Судебный квартал
Изображение: old.kgainfo.spb.ru

Участники тендера на создание рабочей документации для возведения судебного квартала должны обладать доступом к гостайне. Как сообщает “Фонтанка”, закрытый конкурс на таких условиях Управление делами президента объявило 28 апреля.

Подать заявку на участие в тендере можно до 29 мая. Победитель закрытого конкурса будет выбран из числа участников 1 июня 2017 года. По условиям нового конкурса начальная стоимость контракта составляет 928,5 млн рублей.

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