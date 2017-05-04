04 Май, 2017


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Жилищный сервис заплатил за снесенные элементы фасада

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in: Новости
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Истец получил 100 тысяч рублей по делу о сбитых эркерах и скульптуре на Большой Пушкарской.

Большая Пушкарская
Фото: maps.google.com

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга получил 100 тысяч рублей за сбитые элементы фасада дома на Большой Пушкарской улице. Как сообщает “Фонтанка”, их по решению суда заплатил Жилкомсервис № 2, сотрудники которого снесли эркеры и скульптуру на здании.

Сначала жилищная организация тянула с выплатой денег, но когда, по информации издания, судебные приставы пригрозили двукратным увеличением суммы, Жилкомсервис заплатил необходимую сумму.

Напомним, горельеф с исторического здания на Большой Пушкарской, 1/8 был сбит в октябре 2016 года. Первыми исчезновение художественных элементов фасада заметили местные жители. Тогда жилищный сервис объяснил удаление горельефа опасностью его обрушения. Однако после судебного разбирательства Жилкомсервис № 2 был признан нарушителем и должен был выплатить компенсацию.

 

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