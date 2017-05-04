“Яндекс” рассказал, где лучше жить в Петербурге

Поисковый сервис проанализировал и назвал самые комфортабельные районы города.

Самым удобным районом для проживания в Петербурге оказался Центральный, а самым неудобным – Петродворцовый. Как сообщает “Петербургский дневник”, аналитики “Яндекса” оценивали качество жизни в районах по их инфраструктуре. Так, исследователи разбили карту города на квадраты и сравнили, в каких из них до ближайшего социально ориентированного учреждения можно дойти пешком за 15 минут.

Некоторые районы по результатам проведенного исследования получили неоднозначную характеристику. Например, во Фрунзенском районе оказалось удобно жить, зато мест для развлечений было выявлено мало. В то же время в Кронштадтском районе аналитики отметили дефицит больниц и поликлиник, но при этом зафиксировали большое количество заведений для отдыха и развлечений.