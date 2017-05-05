В трассировке ВСД учли претензии горожан

Негативные отзывы были приняты во внимание комиссией по корректировке Генплана Петербурга. Претензии горожан в связи с расположением трассы Восточного скоростного диаметра (ВСД) были полностью учтены специалистами. Об этом заявил руководитель комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимир Григорьев.

Как сообщает “Коммерсант.ru”, с этим в ЗакСе согласились не все. Так, депутат Борис Вишневский отметил, что не было учтено мнение местных жителей на пересечении улиц Хасанской и Передовиков, где ВСД пройдет рядом с домами.

Мнение горожан, проживающих в зонах будущего строительства ВСД, стало одной из причин, по которой место сооружения магистрали уже приходилось переносить. Петербуржцы предлагали и свои варианты расположения трассы, среди которых фигурировал и так называемый “серый пояс” города.