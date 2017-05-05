Об ограничении движении транспорта в День Победы и накануне праздника

Когда и где в Петербурге перекроют автодороги на время репетиций парада и 9 мая.

Чтобы не усложнять транспорту движение по центру города репетиции парада 5 и 7 мая на Дворцовой площади перенесут на вечернее время ближе к 22 часам. Накануне праздника для машин закроют дороги 8 мая с 16:30 до 13:00 9 мая.

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, движение транспортных средств будет прекращено на следующих участках улично-дорожной сети:

Посёлок Металлострой (Колпинский район)

С 10.40 до 11.10 9 мая на участке нечётной стороны Центральной ул. от д. 12, лит. А до Петрозаводского шоссе, а также на участке Петрозаводского шоссе от Центральной ул. до братского кладбища советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну, и обратно с 11.55 до 12.15.

Колпино

– с 11.00 до 14.30 9 мая по ул. Братьев Радченко от Павловской ул. до Пролетарской ул.;

– с 14.00 до 16.00 9 мая: Пролетарская ул. от ул. Братьев Радченко до ул. Красная, ул. Красная, бульвар Свободы, бульвар Победы;

– с 21.30 до 23.00 9 мая: Пролетарская ул. от ул. Володарского до ул. Красная, ул. Красная, бульвар Победы, бульвар Свободы, четная сторона наб. Комсомольского канала от ул. Культуры до ул. Урицкого, ул. Урицкого от ул. Труда до ул. Красная.

Кронштадтский район

С 11.00 до 13.30 8 мая по Кронштадтскому шоссе от д. 33, к. 2 до д. 33.

Кроме того, движение транспортных средств будет прекращено с 08.00 до 10.00 9 мая по Советской ул. от ул. Рошаля до пр. Ленина, пр. Ленина от Советской ул. до наб. Мартынова, а также с 08.00 до 23.00 9 мая по Коммунистической ул. от Манежного пер. до Советской ул.

Кировский район ( торжественное шествие «Парад победителей»)

С 12.50 до 14.00 9 мая на участке пр. Стачек от пл. Стачек

до Комсомольской пл.

Адмиралтейский район (праздничный концерт Василия Герелло «С Великой Победой!»)

С 09.00 8 мая до 23.00 9 мая по проезду вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.

Пушкинский район (г. Павловск, г. Пушкин)

С 10.00 до 12.00 9 мая в г. Павловске движение транспортных средств будет прекращено на следующих участках улично-дорожной сети:

– Песчаный пер. от Госпитальной ул. до ул. Войкова;

– Госпитальная ул. от Песчаного пер. до Медвежьего пер.;

– Медвежий пер.;

– ул. Мичурина от Медвежьего пер. до Березовой ул.;

– Березовая ул. от Детскосельской ул. до ул. Мичурина;

– Детскосельская ул. от Березовой ул. до Детскосельского пер.

С 12.00 до 14.45 9 мая в г. Пушкине движение транспортных средств будет прекращено на следующих участках улично-дорожной сети:

– Октябрьский бульвар от Школьной ул. до Софийского бульвара;

– Школьная ул. от Октябрьского бульвара до Пушкинской ул.;

– Дворцовая ул. от Школьной ул. до Пушкинской ул.;

– Пушкинская ул. от Дворцовой ул. до Оранжерейной ул.;

– Оранжерейная ул. от Пушкинской ул. до Магазейной ул.;

– Магазейная ул. от Леонтьевской ул. до Оранжерейной ул.

Приморский район (шествие ветеранов, делегаций общественных организаций, отрядов юнармейцев)

С 11.30 до 12.30 9 мая движение транспортных средств будет прекращено на следующих участках улично-дорожной сети:

– чётная сторона ул. Маршала Новикова от пр. Королева до пр. Испытателей;

– нечётная сторона пр. Испытателей от ул. Маршала Новикова до ул. Уточкина;

– нечётная сторона ул. Уточкина от пр. Испытателей до пр. Королева;

– нечётная сторона пр. Королева от ул. Уточкина до Долгоозерной ул.

Курортный район ( г. Сестрорецк, г. Зеленогорск, пос. Песочный)

С 11.00 до 12.00 9 мая в г. Сестрорецке движение транспортных средств будет прекращено на участке ул. Воскова от ул. Мосина до ул. Володарского, на участке ул. Володарского от ул. Воскова до Северного пер.

Наряду с этим, движение транспортных средств будет ограничено по участку Приморского шоссе путём закрытия правой стороны проезжей части в направлении от Северного пер. к Заречной дороге и обратно по Приморскому шоссе путём закрытия правой стороны проезжей части в направлении от Заречной дороги до пер. Свободы.

С 11.00 до 11.40 9 мая в г. Зеленогорске движение транспортных средств будет прекращено на участке пр. Ленина от Комсомольской ул. до Приморского шоссе и участку Приморского шоссе от пр. Ленина до Прибрежной ул.

С 11.50 до 12.30 9 мая в пос. Песочный движение транспортных средств будет прекращено по Советской ул. и участке Лесной ул. от Советской ул. до Краснофлотской ул.

Торжественные мероприятия, проезд ветеранов на ретро-автомобилях и прохождение участников всероссийского проекта «Бессмертный полк», а также прямой телевизионной трансляции «Прохождение ветеранов Великой Отечественной войны по Невскому проспекту»

9 мая 2017 года движение транспортных средств будет прекращено на время формирования и прохождения участников мероприятий на следующих участках улично-дорожной сети:

– с 13.15 до 17.00 по Невскому пр. от пл. Александра Невского до Дворцовой пл., 2-й Советской ул. от Суворовского пр. до Лиговского пр., Суворовскому пр. от 2-й Советской ул. до Невского пр., Греческому пр. от 2-й Советской ул. до 5-й Советской ул., пл. Восстания;

– с 17.00 до 20.00 по Дворцовому проезду, Миллионной ул. от наб. Зимней канавки до Дворцовой пл., Адмиралтейскому пр. от Гороховой ул. до Невского пр., наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Певческого моста.

– с 21.00 до 23.00 по Дворцовой наб., Адмиралтейской наб., Дворцовому мосту и Биржевой пл.

Наряду с этим, с 13.00 8 мая до 20.00 9 мая в связи с проведением прямой телевизионной трансляции «Прохождение ветеранов Великой Отечественной войны по Невскому проспекту» движение транспортных средств будет ограничено по нечётной стороне наб. р. Фонтанки на участке от Невского пр. до Итальянской ул., а также в период времени с 09.00 до 20.00 9 мая по Невскому пр. путём закрытия крайней правой полосы движения в направлении от ул. Восстания к Б. Конюшенной ул. в соответствии со схемой организации дорожного движения.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на время подготовки и проведения мероприятия «Бессмертный полк», а также прямой телевизионной трансляции временные ограничение и прекращение движения транспортных средств будут обеспечиваться сотрудниками Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области путём распорядительно-регулировочных действий.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры просит водителей заранее корректировать маршрут следования с учётом вводимых ограничений и, по возможности, отказаться от использования личного автотранспорта.

Комплексную схему ограничений движения транспорта на период проведения мероприятий можно найти по ссылке: http://krti.gov.spb.ru/press/news/20727/.