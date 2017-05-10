10 Май, 2017


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Свыше 1000 специалистов ручного труда поддерживали чистоту на улицах Петербурга в День Победы

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in: Новости
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Дорожные и садово-парковые предприятия работали 9 мая в усиленном режиме с раннего утра до позднего вечера.

Салют
Фото: pixabay.com

Особое внимание было направлено на Дворцовую площадь, где развернулся парад военной техники, и Невский проспект, по которому прошел Бессмертный полк, а также на другие площадки праздничных мероприятий.

Как сообщили в комитете по благоустройству, на Невском проспекте 9 мая работало около 40 работников ГУДП «Центр». Их задачей стала оперативная очистка урн и ручной подбор мусора. Дежурные бригады были сформированы во всех дорожных предприятиях, поддерживать чистоту в парках и скверах вышло также около 250 работников садово-парковых предприятий.

«Большие выходные» для дорожников и садовников стали временем напряженной работы. Накануне праздника особое внимание при уборке уделялось территориям вокруг  мемориалов и воинских захоронений, а также участкам, где будут организованы шествия, концерты и другие массовые мероприятия. Ко Дню Победы садовники завершили посадку около 400 тысяч саженцев виолы. Все сады и парки, которые были закрыты на просушку, вновь готовы принять посетителей. Специалисты привели в порядок дорожки, скамейки и урны в зеленых зонах.

 

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