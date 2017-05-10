10 Май, 2017


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“Аэроэкспресс” внес изменения в Генплан

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in: Новости
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Сегодня правительство Петербурга одобрило соответствующее постановление.

Фото: aeroexpress.ru

Скоростная железная линия “Аэроэкспресс” соединит аэропорт Пулково и Витебский вокзал. Как сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга, на заседании правительства одобрены необходимые для этого изменения в Генплане.

Строительные работы будут вестись на участке длиной 8 км от Витебского вокзала до станции Шушары, рядом с которой новые пути соединятся с уже существующими. На дорогу от города до аэропорта у авиапассажиров должно будет уйти всего 25 минут.

Проект “Аэроэкспресса” включен в государственную программу “Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы”. Его планируется реализовать на базе государственно-частного партнерства.

Исследование микрорайона
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