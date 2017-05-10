“Аэроэкспресс” внес изменения в Генплан

Сегодня правительство Петербурга одобрило соответствующее постановление.

Скоростная железная линия “Аэроэкспресс” соединит аэропорт Пулково и Витебский вокзал. Как сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга, на заседании правительства одобрены необходимые для этого изменения в Генплане.

Строительные работы будут вестись на участке длиной 8 км от Витебского вокзала до станции Шушары, рядом с которой новые пути соединятся с уже существующими. На дорогу от города до аэропорта у авиапассажиров должно будет уйти всего 25 минут.

Проект “Аэроэкспресса” включен в государственную программу “Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы”. Его планируется реализовать на базе государственно-частного партнерства.