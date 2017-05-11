11 Май, 2017


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“Надежда” дошла до Васильевского

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in: Новости
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Проходческий комплекс «Надежда», с помощью которого строится двухпутный тоннель на зеленой ветке петербургского метро, достиг Васильевского острова.

Тоннель метроЩит «Надежда», используемый для прокладки тоннелей метро, начал движение по Васильевскому острову в Петербурге. Проходческий комплекс двигается со скоростью около 15 метров в сутки сквозь толщи кембрийской глины. Позже, за 500 метров до станции «Приморская», он будет разобран и по тоннелю выдан через котлован станции «Новокрестовская».

Как сообщают в «Метрострое», оставшаяся часть тоннеля до «Приморской» будет представлять собой участок с двумя тоннелями традиционного для петербургского метро диаметра 5,6 метров. В данный момент один из тоннелей уже пройден, сооружение второго планируется завершить в сентябре этого года.

Исследование микрорайона
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