На юге КАД вдвое сузилось внутреннее кольцо

Ремонтные работы на Кольцевой автодороге будут проводиться до 30 мая.

Две полосы на участке внутреннего кольца КАД с 65-го по 80-й км будут перекрыты до конца мая. Как сообщает ФКУ “Упрдор “Северо-Запад”, на участке между Московским и Таллинским шоссе ликвидируют колейность дорожного покрытия.

По информации компании, первая и вторая полоса закрываются, а на третьей и четвертой скорость движения не должна превышать 50 км/ч. В целях безопасности движения на месте работ выставлены дорожные знаки, стрелки со световой индикацией, сигнальные фонари и ограждающие элементы.