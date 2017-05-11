11 Май, 2017


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На юге КАД вдвое сузилось внутреннее кольцо

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in: Новости
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Ремонтные работы на Кольцевой автодороге будут проводиться до 30 мая.

ДорогаДве полосы на участке внутреннего кольца КАД с 65-го по 80-й км будут перекрыты до конца мая. Как сообщает ФКУ “Упрдор “Северо-Запад”, на участке между Московским и Таллинским шоссе ликвидируют колейность дорожного покрытия.

По информации компании, первая и вторая полоса закрываются, а на третьей и четвертой скорость движения не должна превышать 50 км/ч. В целях безопасности движения на месте работ выставлены дорожные знаки, стрелки со световой индикацией, сигнальные фонари и ограждающие элементы.

Исследование микрорайона
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