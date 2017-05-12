В Петербурге продлевают отопительный сезон

ГУП “ТЭК” планирует провести испытания на теплосетях ближе к концу мая.

Первоначальная дата гидравлических испытаний, сопровождающих окончание отопительного сезона, перенесена с 11 мая на третью декаду этого месяца. Как сообщает “Фонтанка”, в ГУП “ТЭК” ситуацию объяснили холодной погодой.

В прошлом году периодическое протапливание прошло уже 2 мая, а тепло было выключено 6 числа. В этот раз точная дата начала протапливания, как и дата отключения отопления, пока не анонсируются. Ориентировочно работы начнутся после 23 мая.

По данным сервиса “Яндекс.Погода”, стабильное потепление синоптики прогнозируют после 17 мая. Специалисты полагают, что до тех пор температура ночью может опуститься до ноля градусов по Цельсию.