Власти Петербурга и проектировщики обсудили типовые решения в строительстве

В бизнес-центре «Невская Ратуша», на площадке ОАО «Конструкторское бюро высотных и подземных сооружений», под руководством вице-губернатора Игоря Албина состоялось совещание по вопросам применения проектной документации повторного использования и внедрения технологий информационного моделирования (BIM).

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, во встрече приняли участие председатель комитета по строительству Сергей Морозов, председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Леонид Кулаков, руководители других органов власти, ключевых ресурсоснабжающих и проектных организаций города.

Участникам совещания был представлен опыт АО «КБ ВиПС» в части использования типовых проектов и проектов повторного применения при реализации объектов капитального строительства. С презентационным докладом выступил заместитель генерального директора по проектированию АО «КБ ВиПС» Владимир Павлов. Он рассказал о практике формирования типовых блоков (модулей) объектов и стандартизированных проектных решений в сфере образования, культуры, культовых сооружений и других сферах, а также о методологии информационного (включая 3D) проектирования, которое в настоящее время применяется Конструкторским бюро. «Типовое проектирование дает нам прежде всего экономический эффект, возможность разработки «за полный рубль» базового проекта и в дальнейшем, с учетом уже только имеющейся площадки, привязки такого типового проекта к участкам для новых объектов. В зависимости от ситуации эффективность может достигать 70-80% от стоимости базового проекта», – сказал докладчик.

В региональный Реестр проектов повторного применения включены шесть проектов «КБ ВиПС»: типовое пожарное депо, дом культуры, объект гаражного хозяйства и три здания для детских дошкольных учреждений. В стране строятся или уже построены 19 физкультурно-оздоровительных комплексов (по программе ПАО «Газпром») с использованием типовых проектов петербургского КБ. В Петербурге как пример реализации типового проекта была приведена Школа искусств на Кантемировской улице. Наработанный опыт позволил организации выявить ключевые проблемы, с которыми сталкиваются проектировщики и заказчики при реализации типовых проектов и предложить своё видение их решения.

В докладе начальника Службы Госстройнадзора СПб Леонида Кулакова прозвучало, что к настоящему времени Нормативно-техническим советом по отбору типовой проектной документации при СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» рассмотрено 162 объекта капитального строительства, из них к повторному применению рекомендовано 70 объектов. Комитетом по строительству совместно с профильными органами власти сформирован перечень объектов капстроительства, реализованных в рамках АИП Санкт-Петербурга, а также за счет средств частных инвесторов и переданных в собственность города за последние 5 лет. Всего в этом перечне 102 проекта, из них 11 проектов строительства физкультурно-оздоровительных комплексов уже попали в Региональный реестр проектной документации повторного использования, другие будут рассмотрены на заседаниях Совета в мае и июне 2017 года.

Председатель комитета по строительству Сергей Морозов уточнил, что в июне ведомство через аукцион предложит потенциальным подрядчикам применить типовые проекты при проектировании 3-х объектов образования: здания школы на ул. Щербакова, участок 25, и двух детских садов (Дальневосточный пр., уч. 69 и Ленинский пр., уч. 15). Рассматривается также возможность объединения в один лот проектирования трех школ, что тоже удешевит стоимость работ.

О типовых проектах в инженерно-энергетическом комплексе рассказал председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. Их применение уже принесло экономию бюджетных средств для ГУП «Ленсвет» в размере 30 млн рублей за 2016 год, для ГУП «Водоканал» – 16 млн рублей.

Практика применения типовых проектных решений наработана в Фонде – региональном операторе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Вице-губернатор Игорь Албин подчеркнул, что вопрос о применении типовых проектов и проектов повторного применения имеет для города актуальность прежде всего ввиду задачи ликвидировать дефицит школ, детских садов, поликлиник и иных объектов социальной инфраструктуры, регламентированных новыми нормативами градостроительного проектирования. Вторая задача, которую помогают решать такие проекты, – это экономия времени и средств на бюджетных стройках. Игорь Албин предупредил руководителей курируемых органов власти и подведомственных предприятий, что уровень использования ими проектов повторного применения будет включен в оценку личной эффективности руководителей – внутренний KPI.

«Адресная инвестиционная программа города – это около 100 млрд рублей в год. Рубль в руках заказчика – самый главный мотиватор для внедрения типовой проектной документации. А ведущие проектные организации должны стать локомотивом в этом деле, а не жить по принципу «чего изволите?», разговаривая с заказчиком», – отметил Игорь Албин.

Вице-губернатор поручил актуализировать состав рабочей группы по вопросам внедрения типовых проектных решений, изучить готовность органов власти к внедрению технологий информационного моделирования в области гражданского строительства и разработать Регламент взаимодействия государственного заказчика, проектировщика и подрядчика, нацеленный на мотивацию внедрения типовых проектов и спецтехусловий в капитальном строительстве.

По предложению вице-губернатора до конца мая состоится еще одно мероприятие органов власти и проектных организаций города – на площадке ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ», где будут рассмотрены вопросы формирования стандартных компоновочных схем при планировочной организации земельных участков. Это один из аспектов ведения капитального строительства, который способен облегчить появление типовых объектов на карте городских строек.