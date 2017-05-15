На Дачном проспекте начинаются дорожные работы

Движение будет ограничено на участке от бульвара Новаторов до проспекта Народного Ополчения.

Ремонтные работы на Дачном проспекте начинаются в понедельник, 15 мая, и будут длиться до конца июня. Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), также 1 июня с 22:00 до 7:00 нельзя будет двигаться по нечетной стороне бокового проезда Дачного проспекта у проспекта Народного ополчения. 7 июня те же ограничения ждут четную сторону Дачного проспекта.

Весь день 9 июня будет закрыто движение по бульвару Новаторов в створе четной стороны Дачного проспекта, а 10 июня – в створе нечетной стороны.

11 июня запланированы ночные работы по Дачному проспекту у бульвара Новаторов. Объехать закрытые на дорожные работы участки можно по улицам Подводника Кузьмина, Танкиста Хрустицкого, Лени Голикова и проспекту Ветеранов.