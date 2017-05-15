Газон “Санкт-Петербург Арены” прошьют нитками

Эта вынужденная мера будет носить экспериментальный характер.

Газон футбольного стадиона “Санкт-Петербург Арена” собираются прошить синтетическими нитками. Как сообщает “Фонтанка”, сначала это сделают на небольшом участке для проверки эффективности метода. За счет этого должна укрепиться корневая система, стабилизироваться грунт и уменьшиться износ покрытия.

Через несколько дней после прошивания эксперты FIFA проверят результаты эксперимента. При положительном результате технологию применят по всему полю. Если же такой метод не поможет улучшить его состояние, может быть принято решение об использовании рулонного газона.