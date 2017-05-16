17 Май, 2017


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Строительством соцобъектов Ленобласти будет управлять «Дирекция комплексного развития территорий»

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in: Новости
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Правительство региона намерено создать новую автономную некоммерческую организацию.

РуководительВ Ленинградской области будет создана “Дирекция комплексного развития территорий”. Как сообщает “Коммерсант.ru”, новая автономная некоммерческая организация (АНО) займется координацией возведения соцобъектов и инженерной инфраструктуры в случаях, когда их строительством должны будут заниматься сразу несколько девелоперов.

Распоряжение о создании АНО “Дирекция комплексного развития территорий” подписал зампред регионального правительства Роман Марков. В числе учредителей организации – комитет по строительству Ленобласти, Леноблгосэкспертиза, а также Ленинградская областная торгово-промышленная палата.

Исследование микрорайона
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