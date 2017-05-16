Строительством соцобъектов Ленобласти будет управлять «Дирекция комплексного развития территорий»

Правительство региона намерено создать новую автономную некоммерческую организацию.

В Ленинградской области будет создана “Дирекция комплексного развития территорий”. Как сообщает “Коммерсант.ru”, новая автономная некоммерческая организация (АНО) займется координацией возведения соцобъектов и инженерной инфраструктуры в случаях, когда их строительством должны будут заниматься сразу несколько девелоперов.

Распоряжение о создании АНО “Дирекция комплексного развития территорий” подписал зампред регионального правительства Роман Марков. В числе учредителей организации – комитет по строительству Ленобласти, Леноблгосэкспертиза, а также Ленинградская областная торгово-промышленная палата.