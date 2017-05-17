17 Май, 2017


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Велодорожками займется Центр управления парковками

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в: Новости
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В его ведение Смольный передал управление полосами для велосипедистов и другие вопросы доступной среды.

Центр управления парковками будет заниматься обслуживанием велодорожек и обеспечением доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры. Как сообщает “Фонтанка”, такими полномочиями наделило организацию правительство Санкт-Петербурга.

По словам директора ведомства Владислава Бакулина, новые функции помогут решить учреждению вопрос с избытком автомобильного трафика в Петербурге. В ближайшее время Центр намерен утвердить соответствующую программу и внести изменения в устав.

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