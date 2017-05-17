Велодорожками займется Центр управления парковками

В программу конференции входят: обзор современного состояния отрасли и прогноз развития мирового и региональных рынков цемента, бетона и сухих смесей; знакомство с инновационными технологиями, современными материалами и оборудованием отрасли; обсуждение в неформальной обстановке самых актуальных вопросов отрасли с коллегами и ведущими специалистами со всего мира; переговоры с поставщиками и потенциальными потребителями продукции; уникальная возможность приобрести деловые знакомства, полезные для развития бизнеса.

Среди участников конференции: руководители компаний, специализирующихся на производстве и продаже цемента, современных вяжущих веществ, сухих смесей, бетона и технологического оборудования; топ-менеджеры, определяющие техническую политику и стратегию развития компании; представители банков и инвестиционных компаний, поставщики маркетинговых, юридических, страховых и транспортных услуг; органы государственной власти.

Дата. Место. Контакты

17 — 19 мая 2017 года

Санкт-Петербург, Гранд Отель Европа

Тел: +7 (812) 380-65-72