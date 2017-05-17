17 Май, 2017


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В Ленинградской области стартует народный проект «Красивый двор»

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in: Новости
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До конца 2017 года между городскими поселениями Ленинградской области будет распределено более 1 млрд рублей для благоустройства дворовых территорий, парков и других зон отдыха.

Благоустройство двораПриоритетными получателями субсидий станут районные центры и поселения, имеющие статус моногородов. Важнейшим требованием программы является широкое привлечение жителей городов к обсуждению и принятию решений – какие именно территории населенного пункта в первую очередь нуждаются в благоустройстве. Для этого во всех городах будут организованы площадки для обсуждения инициатив.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, минимальные требования к проектам для включения в программу предусматривают обязательный ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установку урн и скамеек.

Работы по благоустройству должны быть завершены в 2017 году. Параллельно муниципальным образованиям Ленинградской области также предстоит разработать и утвердить правила по благоустройству, в соответствии с которыми будут разрабатываться государственные и муниципальные программы по созданию комфортной среды на 2018—2022 годы. Такие документы должны быть утверждены во всех муниципальных образованиях с населенными пунктами более 1000 жителей.

В этом году из федерального центра на создание комфортной городской среды Ленинградской области направлено 308 млн рублей, доля софинансирования региона при этом составит около 687 млн рублей. С учетом затрат муниципалитетов общая сумма, предусмотренная на благоустройство населенных пунктов Ленинградской области, превысит 1 млрд рублей.

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