18 Май, 2017


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Около 1 млрд евро стоит транспортная инфраструктура для ЧМ-2018

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в: Новости
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В Смольном оценили расходы на подготовку магистралей города к международным спортивным соревнованиям.

Изображение: krti.gov.spb.ru

Примерно в 1 млрд евро обходятся транспортные объекты, которые возводят в Петербурге к чемпионату мира по футболу – 2018. Об этом сообщил “Ведомостям” председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Самым дорогостоящим объектом считается станция метро “Новокрестовская”.

По данным издания, объекты для ЧМ-2018 готовы на 80-95%. По словам гендиректора ассоциации “Дормост” Кирилла Иванова, инфраструктура к международным соревнованиям должна быть сдана в срок. Расходы на ее строительство приблизительно равны годовому бюджету комитета по транспортной инфраструктуре Петербурга.

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