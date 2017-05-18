Около 1 млрд евро стоит транспортная инфраструктура для ЧМ-2018

В Смольном оценили расходы на подготовку магистралей города к международным спортивным соревнованиям.

Примерно в 1 млрд евро обходятся транспортные объекты, которые возводят в Петербурге к чемпионату мира по футболу – 2018. Об этом сообщил “Ведомостям” председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Самым дорогостоящим объектом считается станция метро “Новокрестовская”.

По данным издания, объекты для ЧМ-2018 готовы на 80-95%. По словам гендиректора ассоциации “Дормост” Кирилла Иванова, инфраструктура к международным соревнованиям должна быть сдана в срок. Расходы на ее строительство приблизительно равны годовому бюджету комитета по транспортной инфраструктуре Петербурга.