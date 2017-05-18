В Ленобласти сдали почти миллион «квадратов» с начала года

Годовой план по вводу жилья в Ленинградской области выполнен наполовину.

С января по апрель в Ленинградской области введено в эксплуатацию 992,1 тыс. м.кв., в том числе индивидуальных жилых строений – 82 тыс. м.кв. Плановый показатель на 2017 год составляет 2,051 млн. м.кв., он выполнен на 48,4%. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, строительство ведется на 631 площадке, общая площадь квадратных метров «в стройке» — 8,7 млн. м.кв.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин отметил, что последнее время власти региона больше вводят в эксплуатацию, чем выдают разрешений на строительство. Например, в первом квартале 2016 года было выдано разрешений на строительство 624 тыс. м.кв. жилья, тогда как за первые три месяца этого года — всего 92 тыс. м. кв. И наоборот, в прошлом году в первый квартал застрощики сдали 235 тыс. м. кв., а в этом — 407 м. кв. Это связано как с повышением требований к документам застройщиков, так и с равновесным состоянием рынка недвижимости.

«Огромный объем строительства требует напряженной и профессиональной работы комитета государственного строительного надзора. В надзорной работе приоритетом для области является предотвращение и профилактика нарушений, а не объемы взысканных штрафов. С начала года комитетом проведено 344 проверки строящихся объектов, выдано 222 предписания об устранении нарушений, об административных нарушениях составлено 85 протоколов», — отметил Михаил Москвин.