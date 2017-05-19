19 Май, 2017


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Выбран проектировщик развязки на КАД

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в: Новости
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Смольный определил победителя открытого конкурса.

Ремонт дорог
Фото: pixabay.com

Дирекция транспортного строительства открыла конверты участников открытого конкурса на проект реконструкции развязки на съезде на Дачный проспект с Кольцевой автомобильной дороги (КАД).

Как сообщает “Фонтанка”, первое место из четырех компаний-участниц конкурса получила заявка АО “Петербургские дороги”. Свою работу компания оценила в 17,5 млн рублей против 22,9 млн рублей, заявленных организаторами конкурса.

В рамках подготовки проекта реконструкции транспортной развязки выбранный Смольным проектировщик должен будет выполнить инженерные изыскания, а также разработку проектной и рабочей документации.

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