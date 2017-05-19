Выбран проектировщик развязки на КАД

Смольный определил победителя открытого конкурса.
Дирекция транспортного строительства открыла конверты участников открытого конкурса на проект реконструкции развязки на съезде на Дачный проспект с Кольцевой автомобильной дороги (КАД).
Как сообщает “Фонтанка”, первое место из четырех компаний-участниц конкурса получила заявка АО “Петербургские дороги”. Свою работу компания оценила в 17,5 млн рублей против 22,9 млн рублей, заявленных организаторами конкурса.
В рамках подготовки проекта реконструкции транспортной развязки выбранный Смольным проектировщик должен будет выполнить инженерные изыскания, а также разработку проектной и рабочей документации.