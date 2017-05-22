Нестационарным торговым объектам присвоят QR-коды

Они помогут покупателям и контролирующим органам оперативно получить необходимую информацию о торговой точке.

Чтобы было проще учитывать и проверять нестационарные торговые объекты, их планируется снабдить QR-кодами. Как сообщает “Петербургский дневник”, в коде будет зашифрована информация о договоре, сроках аренды и адресе объекта. Считать ее можно будет при помощи специальной программы на смартфоне.

Помимо прочего, необходимость присвоения QR-кода вызвана распространением в городе нелегальных объектов. Нанесение на них маркировки позволит точно узнать, законно они занимают свое место или нет. До конца года QR-кодами планируется промаркировать все нестационарные торговые объекты в Петербурге.