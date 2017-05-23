Компенсационный фонд сможет помочь развитию долевого строительства

Законопроект в целом одобрили связанные с долевым строительством структуры.

Законопроект о государственном компенсационном фонде предполагает его наполнение за счет взносов застройщиков. Платить их они должны будут до госрегистрации договора участия в долевом строительстве. Одновременно, как сообщает “БН-Газета”, с застройщиков снимут обязанность по страхованию своей ответственности по ДДУ. Вместо этого они смогут участвовать в обществе взаимного страхования и получить поручительство банка.

По мнению министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, работа Фонда защиты прав дольщиков добавит уверенности людям, которые сегодня вкладывают свои средства в жилую недвижимость. Также, в ходе парламентских слушаний стало понятно, что проект в целом одобряют Банк России, Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) и Институт экономики города.