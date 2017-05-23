23 Май, 2017


Актуальное
Главная
Новости

Компенсационный фонд сможет помочь развитию долевого строительства

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Законопроект в целом одобрили связанные с долевым строительством структуры.

Кран
Фото: pixabay.com

Законопроект о государственном компенсационном фонде предполагает его наполнение за счет взносов застройщиков. Платить их они должны будут до госрегистрации договора участия в долевом строительстве. Одновременно, как сообщает “БН-Газета”, с застройщиков снимут обязанность по страхованию своей ответственности по ДДУ. Вместо этого они смогут участвовать в обществе взаимного страхования и получить поручительство банка.

По мнению министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, работа Фонда защиты прав дольщиков добавит уверенности людям, которые сегодня вкладывают свои средства в жилую недвижимость. Также, в ходе парламентских слушаний стало понятно, что проект в целом одобряют Банк России, Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) и Институт экономики города.

Теги:

Related posts

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X