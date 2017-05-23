Развитие муниципалитетов начинается с генплана

Поселения Ленинградской области ускорят работу над документами территориального развития и постановкой на кадастровый учет границ населенных пунктов.

Такую задачу на совещании с муниципальными архитекторами поставил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Отсутствие утвержденных генеральных планов и описанных границ населенных пунктов тормозит развитие не только самих территорий, но всей Ленинградской области. Без этих документов мы не можем резервировать земли, менять их назначение, делать проекты планировок, в том числе — линейных объектов, а это значит, что эти муниципалитеты не привлекательны для инвесторов и там не стоит ожидать роста экономики», — сказал глава региона.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, из всех муниципалитетов региона генпланы утверждены в 143 МО, 27 проектов генпланов находятся на рассмотрении, 18 — в разработке, 7 муниципалитетов приняли решение об отсутствии необходимости разработки генпланов (территории Тихвинского района). Кроме того, только 7% населенных пунктов (206 из 2944) поставили на кадастровый учет свои границы.

Александр Дрозденко поручил привлекать к административной ответственности глав муниципалитетов, где границы не поставлены на кадастровый учет, а также рассмотреть вопрос о слиянии территорий без генпланов с более активными.