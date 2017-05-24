По виадуку на Обводном откроют движение к Дню города

Переправа станет доступна для транспорта в конце недели.

В пятницу откроется виадук на Обводном канале. Как сообщают в Государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ), съезд выйдет на проспект Обуховской Обороны в сторону Синопской набережной, а также на мост Александра Невского.

После открытия виадука станет доступна для движения северная часть Обводного канала, а южная часть станет односторонней. Транспорт по ней будет двигаться в сторону Атаманского моста. Другие введенные до открытия виадука ограничения движения останутся в силе.