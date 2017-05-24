24 Май, 2017


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По виадуку на Обводном откроют движение к Дню города

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в: Новости
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Переправа станет доступна для транспорта в конце недели.

ТраффикВ пятницу откроется виадук на Обводном канале. Как сообщают в Государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ), съезд выйдет на проспект Обуховской Обороны в сторону Синопской набережной, а также на мост Александра Невского.

После открытия виадука станет доступна для движения северная часть Обводного канала, а южная часть станет односторонней. Транспорт по ней будет двигаться в сторону Атаманского моста. Другие введенные до открытия виадука ограничения движения останутся в силе.

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