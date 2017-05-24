24 Май, 2017


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Киевское шоссе до Гатчины могут открыть на год раньше

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в: Новости
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Строительство отрезка дороги от деревни Дони идет с опережением графика.

ДорогаВместо ноября 2018 года участок Киевского шоссе от деревни Дони до Гатчины могут открыть к концу 2017 года. Как сообщили “Водителю Петербурга” в ФКУ Упрдор “Северо-Запад”, темпы строительства опережают график.

Строительство на участке до Гатчины – это первый этап работ в рамках реконструкции Киевского шоссе. ФКУ Упрдор “Северо-Запад” выступает в качестве госзаказчика, а ЗАО “ВАД” – в качестве подрядчика строительства.

По проекту, разработанному компанией “Дорпроект”, трасса пройдет восточнее железнодорожной ветки на Лугу. Чтобы обеспечить непрерывное движение транспорта, через нее построят путепровод.

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