Киевское шоссе до Гатчины могут открыть на год раньше

Строительство отрезка дороги от деревни Дони идет с опережением графика.

Вместо ноября 2018 года участок Киевского шоссе от деревни Дони до Гатчины могут открыть к концу 2017 года. Как сообщили “Водителю Петербурга” в ФКУ Упрдор “Северо-Запад”, темпы строительства опережают график.

Строительство на участке до Гатчины – это первый этап работ в рамках реконструкции Киевского шоссе. ФКУ Упрдор “Северо-Запад” выступает в качестве госзаказчика, а ЗАО “ВАД” – в качестве подрядчика строительства.

По проекту, разработанному компанией “Дорпроект”, трасса пройдет восточнее железнодорожной ветки на Лугу. Чтобы обеспечить непрерывное движение транспорта, через нее построят путепровод.