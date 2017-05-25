25 Май, 2017


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Установлены зоны акватории, которые закроют к Кубку конфедераций

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в: Новости
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В Петербурге предварительно определили места, в которых во время спортивных соревнований несколько дней не будут ходить суда.

Стадион на Крестовском острове17, 22, 24 июня и 2 июля 2017 года будет запрещено курсирование и стоянка маломерных судов по рекам Малая Невка, Средняя Невка, Большая Невка и Гребному каналу в зоне, прилегающей к Крестовскому острову. Также движение будет ограничено в радиусе 5 км со стороны Невской губы.

Как сообщает “Коммерсант.ru”, в названные дни в Петербурге пройдут матчи Кубка конфедераций, который проводится за год до Чемпионата мира по футболу. Проект приказа еще будет обсуждаться в Минтрансе, поэтому в маршруты движения судов могут быть внесены новые изменения.

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