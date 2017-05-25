25 Май, 2017


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Новый газон на “Санкт-Петербург Арене” сделают к 28 мая

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в: Новости
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Стоимость травы для футбольной арены может превысить 21 миллион рублей.

Стадион
Фото: pixabay.com

К 28 мая на стадионе на Крестовском острове должен появиться новый газон. Один из чиновников спорткомитета сообщил “Фонтанке”, что точно может сказать, что трава будет стоить больше 21 миллиона рублей вместе с работами по ее укладке на футбольном поле.

По информации “Петербургского дневника”, сейчас старый газон на поле  срезается, а грунт уплотняется. По словам советника председателя комитета по строительству Петербурга Павлf Саватеева, сумма, в которую обойдется новый газон, составляет 9 миллионов рублей, из которых 3 миллиона будет стоить укладка газона.

Известно, что новый газон для арены четыре года выращивался в компании Queens Grass International в Гатчине. Предполагается, что расходы на его укладку могут взять на себя клуб “Зенит” и занимавшаяся первым газоном компания “Бамард”.

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