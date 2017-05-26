Шесть компаний из Петербурга вошли в топ-10 застройщиков

Всероссийский рейтинг был составлен по объемам текущего строительства.

В десятку лидеров по объемам текущего строительства вошли шесть компаний из Санкт-Петербурга. Информация о них была опубликована на сайте Единого реестра застройщиков. Как сообщает “БН-газета”, вторую строчку в рейтинге занимает “Группа ЛСР”. Она строит в четырех регионах 29 жилых комплексов площадью 2,4 млн кв. м. На третьем месте – Setl Group с 18 ЖК площадью 2,1 млн кв. м.

Четвертое место — у ГК “ЦДС” (1, 30 млн кв. м). На шестой строчке — “Лидер Групп” (1 млн кв. м). Седьмое место занимает ГК “Эталон” (918 тыс. кв. м). На девятом месте находится СК “Дальпитерстрой” (766 тыс. кв. м). Некоторые из петербургских компаний комитет по строительству ранее внес в список “проблемных”, однако на рейтинг это не повлияло. Его лидером признана московская компания ООО “Пик”.