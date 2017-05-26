В субботу и воскресенье в Петербурге ограничат движение транспорта

Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню города.

Суббота, 27 мая

В День города, 27 мая, из-за праздничных мероприятий в Петербурге ограничат движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), с 8:30 до 11:00 будет закрыто движение по Адмиралтейской набережной и участку Сенатской площади от Адмиралтейской набережной до Конногвардейского бульвара. В течение нескольких часов здесь будет проходить возложение цветов к памятнику Петру Первому.

С 8:00 до 23:59 будет закрыто движение по участку Миллионной улицы от Мошкова переулка до Дворцовой площади и проезду от Певческого моста до Дворцовой площади вдоль дома 37 по набережной реки Мойки. Здесь будет проводиться гала-концерт “Классика на Дворцовой”.

С 9:00 до 23:00 будет закрыто движение через площадь Островского, по переулку Крылова, а также по улице Зодчего Росси. Здесь будет проходить ежегодный Фестиваль мороженого.

С 4:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00 для движения будет закрыт участок Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту. С 12:00 до 18:00 будет прекращено движение по Биржевой площади. Здесь пройдет Санкт-Петербургский Бал национальностей.

Воскресенье, 28 мая

Движение будет прекращено:

с 15:00 до 15:20 по Лиговскому проспекту на участке от улицы Жуковского до 2-й Советской улицы

с 15:20 до 16:00 по Лиговскому проспекту от улицы Жуковского до площади Восстания

с 15:50 до 17:00 по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцового проезда поэтапно по ходу движения колонны

Здесь пройдут мероприятия, посвященные чествованию хоккейного клуба СКА.

Движение будет прекращено:

с 10:00 до 12:00 по Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до улицы Некрасова и по улице Жуковского от Литейного до Лиговского проспекта

с 13:00 до 16:00 по Приморскому проспекту от Яхтенной улицы до Туристской улицы

с 12:00 до 14:00 поэтапно по ходу движения колонны от улицы Жуковского, по Невскому проспекту, через Дворцовый, Биржевой и Лазаревский мосты, по улице Рюхина до моста в створе Яхтенной улицы.

Здесь состоится Большой велопарад — 2017 в рамках Единого Дня велопарадов в России.