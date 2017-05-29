“Ленпроектреставрация” выиграла тендер на Петровский док

Компания займется разработкой документации для восстановления исторического объекта.

“Ленпроектреставрация” победила в конкурсе с ограниченным участием и выиграла контракт с администрацией Кронштадтского района стоимостью 4, 85 млн рублей. Теперь к ноябрю 2017 года компания должна подготовить перечень документов для восстановления Петровского дока.

Денег непосредственно на реставрацию сейчас нет. Непонятной выглядит и перспектива создания на территории объекта музея затонувших кораблей за 6 млрд рублей. Но пока сооружение, заложенное при Петре I для ремонта подводной части кораблей, в первую очередь, требует ремонта.