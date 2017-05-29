29 Май, 2017


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“Ленпроектреставрация” выиграла тендер на Петровский док

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в: Новости
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Компания займется разработкой документации для восстановления исторического объекта.

Петровский док
Фото: gov.spb.ru

“Ленпроектреставрация” победила в конкурсе с ограниченным участием и выиграла контракт с администрацией Кронштадтского района стоимостью 4, 85 млн рублей. Теперь к ноябрю 2017 года компания должна подготовить перечень документов для восстановления Петровского дока.

Денег непосредственно на реставрацию сейчас нет. Непонятной выглядит и перспектива создания на территории объекта музея затонувших кораблей за 6 млрд рублей. Но пока сооружение, заложенное при Петре I для ремонта подводной части кораблей, в первую очередь,  требует ремонта.

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