29 Май, 2017


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Стадион ФК “Зенит” построят в Купчино

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в: Новости
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Вторую арену футбольный клуб из Петербурга будет использовать как резервную.

Футбол
Фото: pixabay.com

Футбольный клуб “Зенит” собирается построить еще один стадион. Как сообщает “Коммерсант.ру”, новая арена может быть рассчитана на 20 тысяч мест. Футболисты будут использовать ее в качестве резервного поля.

Есть вероятность, что во Фрунзенском районе появится не только стадион для футбола, но и другие спортивные площадки. Помимо поля здесь могут построить баскетбольную арену, поля для тренировок, учебный корпус, а также гостиницу.

По предварительным данным, объекты планируется разместить на территории площадью 25 га между Балканской улицей, Окружной и Витебской железнодорожными линиями.

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