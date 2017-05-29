Стадион ФК “Зенит” построят в Купчино

Вторую арену футбольный клуб из Петербурга будет использовать как резервную.

Футбольный клуб “Зенит” собирается построить еще один стадион. Как сообщает “Коммерсант.ру”, новая арена может быть рассчитана на 20 тысяч мест. Футболисты будут использовать ее в качестве резервного поля.

Есть вероятность, что во Фрунзенском районе появится не только стадион для футбола, но и другие спортивные площадки. Помимо поля здесь могут построить баскетбольную арену, поля для тренировок, учебный корпус, а также гостиницу.

По предварительным данным, объекты планируется разместить на территории площадью 25 га между Балканской улицей, Окружной и Витебской железнодорожными линиями.