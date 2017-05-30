30 Май, 2017


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Новый оттенок — Дуб Brownie Grande

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Ассортимент оттенков коллекции Taste of Life компании Barlinek пополнился новым цветом — Дуб Brownie Grande.

Мы постоянно отслеживаем последние модные тенденции, чтобы регулярно предлагать своим клиентам стильные новинки для создания уютных интерьеров. На этот раз наша коллекция пополнилась паркетной доской в потрясающем темно-коричневом оттенке. Его основной цвет дополняется белым брашированием. Оно придает доске особый вид. Естественность натурального тона подчеркивается матовым лаком, которым покрыта внешняя поверхность доски. Паркет необыкновенно легко собирается и прекрасно выглядит на полу за счет предусмотренной 4-сторонней микрофаски. Дополните эту доску подходящим плинтусом из каталога, и результат превзойдет все ваши ожидания.

Паркетная доска бренда Barlinek — это важное дополнение к оформлению интерьера не только жилого дома, но и офиса, магазина, выставочного центра, шоу-рума. Нашу продукцию ценят в 55 странах мира благодаря таким характеристикам, как:

  • экологичность — паркетная доска изготавливается из натуральной древесины, что делает ее гипоаллергенной;
  • комфорт — изделие может укладываться непосредственно на систему «теплый пол»;
  • долговечность — она была доказана влиятельным авторитетом отрасли — шведским промышленным институтом;
  • простой монтаж и быстрый демонтаж: даже человеку без соответствующего опыта и навыков удастся быстро и достаточно легко уложить паркет.

Компания Barlinek рада каждому новому клиенту и поставляет свою продукцию по всей России и другим странам мира. Все производственные этапы — от обработки сырья до упаковки паркетных досок — сосредоточены в одном месте. Это позволяет нам осуществлять непрерывный контроль и обеспечивать высокое качество продукции.

По всем вопросам о приобретении обращайтесь в авторизированные точки компании Barlinek.

 

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