30 Май, 2017


Актуальное
Главная
Новости

В Горном университете прошел форум «Будущее кадастра»

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Мероприятие было приурочено к 90-летию создания отрасли технической инвентаризации, и молодые специалисты и студенты профильных вузов узнали из первых уст информацию о профессии.

ФорумОрганизатором форума стала крупнейшая саморегулируемая организация отрасли – СРО «Кадастровые инженеры». Она насчитывает более 6 тысяч членов. Участие в конференции также приняли представители Европейской ассоциации кадастровых инженеров и геодезистов (CLGE). Программа мероприятия в себя традиционное пленарное заседание и ряд профильных круглых столов и семинаров по вопросам кадастровой деятельности, учета и регистрации недвижимости.

Форум «Будущее кадастра» стал площадкой для обсуждения главных волнующих тем – дачная амнистия, межевание участков, регистрация прав на недвижимость, – данные вопросы постоянно появляются в средствах массовой информации. Слушатели форума смогли узнать больше информации о кадастровых инженерах, о профильном образовании и нюансах специальности.

В Горном университете прозвучали ответы на важные вопросы о формировании будущего кадастра, современных IТ-технологиях, электронных сервисах Росреестра. Также, в рамках мероприятия прошёл специализированный круглый стол, посвящённый новым правилам учёта объектов недвижимости, деловая игра «Шаг в будущее», а мастер-класс “как стать кадастровым инженером?” помог молодым участникам форума узнать о профессии новую информацию.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X