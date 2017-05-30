В Горном университете прошел форум «Будущее кадастра»

Мероприятие было приурочено к 90-летию создания отрасли технической инвентаризации, и молодые специалисты и студенты профильных вузов узнали из первых уст информацию о профессии.

Организатором форума стала крупнейшая саморегулируемая организация отрасли – СРО «Кадастровые инженеры». Она насчитывает более 6 тысяч членов. Участие в конференции также приняли представители Европейской ассоциации кадастровых инженеров и геодезистов (CLGE). Программа мероприятия в себя традиционное пленарное заседание и ряд профильных круглых столов и семинаров по вопросам кадастровой деятельности, учета и регистрации недвижимости.

Форум «Будущее кадастра» стал площадкой для обсуждения главных волнующих тем – дачная амнистия, межевание участков, регистрация прав на недвижимость, – данные вопросы постоянно появляются в средствах массовой информации. Слушатели форума смогли узнать больше информации о кадастровых инженерах, о профильном образовании и нюансах специальности.

В Горном университете прозвучали ответы на важные вопросы о формировании будущего кадастра, современных IТ-технологиях, электронных сервисах Росреестра. Также, в рамках мероприятия прошёл специализированный круглый стол, посвящённый новым правилам учёта объектов недвижимости, деловая игра «Шаг в будущее», а мастер-класс “как стать кадастровым инженером?” помог молодым участникам форума узнать о профессии новую информацию.